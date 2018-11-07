И снова вернемся к проблемам экологии и загрязнения окружающей среды в Одессе

Мы уже писали о проблеме загрязнения акватории Одессы, однако, проблема как была так и остаётся не решенной, и не особо торопятся власти её решить, понятно почему.

И это происходит постоянно, этот случай не единственный. И вот во всем этом купаются одесситы, всем этим мы дышим.

Вот так прямо сейчас выглядит акватория порта Одессы, а точнее — Военный спуск, причал 26/27/28 причалы Практической гавани.

Как утверждает эколог Artur Mykyta, такая ситуация вызвана либо утечками городского колектора, либо это зерновая пыль после погрузки – какое-то судно сбросило.

Сейчас отобраны пробы воды Государственной экологической инспекцией и отправлены на анализ.