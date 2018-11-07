Одесские медучреждения готовы к подписанию договоров с национальной службой здоровья Украины

С 26 ноября центры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Одессы, детские поликлиники и студенческая поликлиника начнут подписания договоров с Национальной службой здоровья.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

Елена Якименко подчеркнула, что в Одессе подписано уже 418 тысяч деклараций с семейными врачами. Это означает, что лечебные учреждения получат на организацию обслуживания пациентов субвенцию из госбюджета в размере 428 миллионов гривен.

Медики призывают одесситов заключать договора с семейными врачами.