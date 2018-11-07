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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одесской области задержан подозреваемый в вымогательстве

Категория: Новости

В Одесской области задержан подозреваемый в вымогательстве

  По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры (Одесская область) взят под стражу подозреваемый в вымогательстве, терроризировавший односельчанина.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры. Фигурант – 22-летний парень, житель поселка Лиманское. По данным следствия, он в течение месяца, угрожая жизни и здоровью, вымогал у мужчины 10 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведет Раздельнянский отдел полиции. Грозящее наказание – до семи лет лишения свободы.


Источник: Вікна Одеса



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