В Одесской области задержан подозреваемый в вымогательстве

По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры (Одесская область) взят под стражу подозреваемый в вымогательстве, терроризировавший односельчанина.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры. Фигурант – 22-летний парень, житель поселка Лиманское. По данным следствия, он в течение месяца, угрожая жизни и здоровью, вымогал у мужчины 10 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведет Раздельнянский отдел полиции. Грозящее наказание – до семи лет лишения свободы.