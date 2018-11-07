Одесситы поздравили с 95-летием ветерана Второй мировой войны Дмитрия Николаевича Шеховцова

9 ноября 2018 года исполнилось 95 лет ветерану Второй мировой войны, участнику боёв за освобождение Украины одесситу Дмитрию Николаевичу Шеховцову.

По случаю памятной даты представители Суворовской районной администрации вручили юбиляру цветы, подарки, в числе которых «Книга Памяти Украины. Победители». В книге опубликован поименный список фронтовиков, участников боевых действий в годы Второй мировой войны. Среди них - и Дмитрий Николаевич.

Дмитрий Николаевич Шеховцов участвовал в боях с августа 1942 года. Имеет звание капитана. Награжден орденом Второй мировой войны первой степени, другими орденами и медалями.