Сегодня под Одессой из маршрутки выпала женщина

В пятницу, 9 ноября, селе Нерубайское из маршрутки, которая ехала на полной скорости, выпала женщина. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали.

Видео последствия инцидента в Facebook опубликовал очевидец происшествия Владимир Яремчук.

Около 9 утра из маршрутки № 84, которая ехала из поселка НАТИ в Одессу, выпала женщина. В это время, по словам очевидцев, маршрутка была переполнена. Во время маневра внезапно открылась задняя дверь. Женщину, которой на вид около 35-ти лет, в в состоянии комы - госпитализировали.

Медики говорят, травмы очень тяжелые. Есть большая вероятность, что она не выживет, - написал очевидец Владимир Яремчук

Местные жители регулярно жалуются на плохое качество услуг маршрутного такси. Речь идет о ТОВ "Турист".