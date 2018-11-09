В Одессе следить за общественным транспортом стало сложнее

В Одессе не стихает скандал вокруг местонахождения общественного транспорта – программы по отслеживанию маршрутов трамваев и троллейбусов работают некорректно, а в некоторых случаях их месторасположения даже указано где-то в открытом море.

О проблеме на сайте ранее рассказывал директор департамента транспорта Александр Илько.

По его словам, проблема возникла уже несколько недель назад из-за большого количества запросов от частных приложений базовый сайт перестал нормально работать. На использование данных ввели некоторые ограничения, но оказалось, что этого недостаточно. В итоге, в последние дни программы перестали корректно работать.

К примеру, в данное время городской портал отказал нашему запросу в поиске местонахождения трамвая №18, а также указал некорректное нахождение вагонов.

В муниципалитете пока решить проблему не удается. Муниципальный портал использовал карты Google maps. Из-за большого количества запросов муниципалитету начали выставлять счета за использование продукта.

В итоге, частные компании использовали городской продукт в своих приложениях, зарабатывая на монетизации. В итоге, в мэрии начали готовить меры по ограничению частного трафика, а на операторов городских служб обрушились шквалы звонков с обвинениями и даже угрозами. Телефоны в профильных подразделениях и на горячих линиях не смолкают несколько дней.

Разработчики программ во всем спешат обвинять сотрудников муниципалитета, которые допустили ошибку при создании сайта, а теперь во всем обвиняют частников.

Пока официальной полиции по поводу ситуации в муниципалитете не дают, но обещают озвучить ее в скором времени после анализа проблемы.