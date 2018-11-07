В Одессе около 26 тысяч мужчин прошли бесплатную диагностику предстательной железы

С 2015 года по городской программе «Здоровье» одесситам бесплатно провели около 26 тыс. скрининговых исследований предстательной железы.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Одессит» рассказал главный внештатный уролог департамента здравоохранения горсовета Александр Борисов.

По словам Борисова, за последние 10 лет во всем мире число заболевших раком предстательной железы увеличилось вдвое. В Одессе, как и в среднем по Украине, количество заболевших составляет 40 случаев на 100 тыс. населения.

«Этот вид рака коварен тем, что плохо диагностируется на ранних стадиях. Чтобы остановить рост числа заболевших, нужно вовремя распознавать болезнь. Для этого в Одессе по программе «Здоровье» с 2015 года проводится бесплатный скрининг для мужчин в возрасте старше 50 лет. Проведение таких исследований помогло обнаружить заболевание на ранней стадии у 2,5 тыс. пациентов», — отметил Александр Борисов.

Исследования по программе «Здоровье» проводят в городских поликлиниках №1, №6 и №20, а также в многопрофильных лабораториях клинических больниц №5 и №10.