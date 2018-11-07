За 500 € гражданин Сербии предложил пограничнику закрыть глаза на таможенные нарушения

Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона Южного региона Украины, совместно с сотрудниками отдела внутренней безопасности Измаильского погранотряда Управления внутренней и собственной безопасности "Юг" ГНСУ разоблачили гражданина Сербии, который предложил взятку стражам границ в Измаильском порту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установило следствие, иностранный гражданин, во время проверки документов в пункте пропуска "Измаильский МТП", попытался дать инспектору пограничной службы взятку в размере 500 евро.

За эти деньги гражданин Сербии рассчитывал на то, что инспектор не сообщит в Одесскую таможню ГФС о выявленных нарушениях таможенного законодательства.

Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона планирует уведомить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК (дача взятки должностному лицу) Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи - штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (1,4 - 3,5 тыс. грн) или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.

Досудебное расследование осуществляет Измаильский отдел полиции ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.