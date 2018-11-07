Концертно-выставочный зал и площадь перед морвокзалом обещают реконструировать за 7 месяцев

Государственная архитектурно–строительная инспекция Украины согласовала техническую документацию на реконструкцию концертно-выставочного зала (КВЗ) и площади перед зданием морвокзала одесским портом.

Об этом сообщили в Администрации Одесского морского порта.

Государственная архитектурно–строительная инспекция Украины согласовала техническую документацию на выполнение работ по проекту «Реконструкция с восстановлением несущей способности и герметичности покрытия, модернизацией сетей электроснабжения, систем кондиционирования и вентиляции, пожарной сигнализации концертно–выставочного зала, инв. № 079599, по адресу г. Одесса, ул. Приморская, 6».

Поскольку верхние перекрытия КВЗ одновременно служат основой площади перед главным зданием морвокзала, проект предусматривает также реконструкцию и самой площади. Срок выполнения работ, согласно договору, — 7 месяцев, общая стоимость проекта — 102,24 миллиона гривен.

«После реконструкции внутренние помещения КВЗ получат современные интерьеры и будут оснащены новыми инженерными сетями. Это даст нам возможность снова проводить в зале международные выставки и конференции на высшем уровне и вернуть таким образом морскому вокзалу славу центра культурной и общественной жизни Одессы», — заявил начальник администрации порта Игорь Ткачук.

«В то же время проектом запланированы изменения в дизайне привокзальной площади, чтобы сделать её более привлекательной для одесситов и гостей города в плане проведения досуга», — добавил он.

Как сообщил Ткачук, по результатам проведения процедуры закупки заключён договор на выполнение работ с компанией ООО «Техбудцентр».