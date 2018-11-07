Главное информагентство Китая «Синьхуа» заменит ведущего новостных передач на его ИИ-копию

Как сообщается, оцифровать своего сотрудника «Синьхуа» помог китайский поисковик Sogou. На данный момент виртуальный ведущий поддерживает китайский и английский языки.

Журналисты утверждают, что говорящая по-английски версия Чжана Чжао неотличима от оригинала и наследует не только его внешность, но и голос и мимику. ИИ-Чжан обещает «работать неустанно» — в отличие от коллег-людей. «Синьхуа» назвало это «непрерывным развитием» технологий доставки оперативной информации.

«ИИ влился в ряды нашей команды. Как и другие ведущие, он будет предоставлять вам надежные, оперативные и достоверные новости на китайском и английском языках, зачитывая текст в режиме реального времени»,

— подчеркивает руководство информагенства.

Отмечается, что на первых порах ИИ-ведущий будет доступен лишь на некоторых платформах: в английском и китайском приложениях «Синьхуа», на сайте агентства, а также в его аккаунтах в мессенджере WeChat и соцсети Weibo.

По мнению руководства «Синьхуа», ИИ значительно удешевит производство новостных программ, поскольку искусственному интеллекту не нужны студия, грим и операторы.

Источник: CNET, hightech.plus