В Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату

В Украине вступил в силу закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.

Андреевскую церковь передадут в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия. Само строение останется в государственной собственности.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект в Верховной Раде 17 октября. Депутаты поддержали президентскую инициативу на следующий день 237 голосами. Недавно глава государства подписал принятый закон.

Ранее в пресс-службе Национального заповедника "София Киевская" сообщили, что для передачи Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату с представителями Константинополя подпишут договор. Церковь останется в собственности государства и будет открыта после реставрации.

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