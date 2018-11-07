Как Садовый обвинял Гандзюк в коррупции ВИДЕО

"Голос мой": Садовый отреагировал на аудио, где он обвиняет Гандзюк в коррупции. "Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне", - написал Садовый

Мэр Львова Андрей Садовой

В сети опубликовали аудиозапись, на которой мэр Львова и руководитель партии "Самопомич" Андрей Садовый резко высказывается в адрес херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Садовый признал, что запись реальная и опубликовал извинения в Facebook.

Раньше это аудио появилось на сайте "Информатор". "Это стерва... Она причастна к развалу "Самопомочи"... Из нее лепят лидера, а она является тем человеком, который организовывает все те коррупционные схемы", - говорит Садовый на записи. "По записи. Голос мой", - написал мэр Львова. Он попытался объяснить свою критику в сторону Гандзюк эмоциями. "Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь на записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - написал Садовый.

Он добавил, что с погибшей активисткой лично знакомым не был, а также доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции в его действиях, он так и не получил. "Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвести внимание от заказчиков убийства", - резюмировал Садовый. Напомним, 4 ноября стало известно о том, что на 34-м году жизни умерла советник мэра Херсона и общественная активистка Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле этого года.

Предварительно сообщалось, что причиной ее смерти стал обрыв тромба. Однако на днях официально была названа другая причина смерти - полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений. По словам генпрокурора, следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства.

Источник: 112