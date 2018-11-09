Во время пожара в центре Одессы чуть не сгорел мужчина

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пожар произошёл сегодня ночью на последнем этаже трехэтажного жилого дома, расположенного на Коблевской улице. Прибывшие на место спасатели нашли в квартире хозяина, который потерял сознание.

Спасатели через четыре минуты после вызова были на месте. С помощью лестницы через окно попали в квартиру и вынесли из нее 50-летнего мужчину, который был без сознания. Ему поставили диагноз «отравление продуктами горения». Хозяин квартиры госпитализирован.

Пожар удалось потушить к половине второго ночи. В квартире горели 5 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались 5 единиц пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.