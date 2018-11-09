Боксерский клуб «12 Унций» приглашает профессиональных спортсменов и любителей АНОНС

Боксерский клуб «12 Унций» приглашает профессиональных спортсменов и любителей заняться одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Занятия проводятся во взрослых и детских малокомплектных группах. Индивидуальные тренировки проводят опытные боксёры, которые воспитали не одного чемпиона. В боксе прорабатываются все группы мышц! Это идеальный вид спорта для людей, желающих скинуть вес и привести себя в форму! Полностью оборудованный зал бокса с рингом, специальным инвентарем и всеми удобствами ждет Вас по адресу:

ул. Сегедская, 23. Дополнительная информация по телефонам 0630341488 и 0678584193.