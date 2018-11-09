В Национальной полиции Одесской области сообщили о поимке подозреваемых студентов-антисемитов

Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области сообщило об обнаружении злоумышленников, причастных к пропаганде антисемитизма и ксенофобии в Одессе летом этого года.

Как отмечают в главке, подозреваемыми оказались бывший и нынешний студенты одного из учебных заведений, являющиеся жителями других регионов страны и проживающие в городе лишь временно.

«Правонарушителей разоблачили совместными действиями сотрудников полиции и УСБУ в Одесской области. Напомним, что в июле этого года на центральных улицах города появились надписи с призывами к насилию по отношению к представителям различных национальностей и вероисповеданий. Указанные проявления вызвали негативную реакцию со стороны лидеров этнических меньшинств и руководителей религиозных конфессий, которые сразу обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ГУНП.

В полиции также подчеркнули, что возникший в «традиционно толерантной Одессе» скандал дошёл даже до Кнессета — высшего законодательного органа государства Израиль.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 161 УК Украины («нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии»), а полицейские решают вопрос о предъявлении указанным лицам соответствующего подозрения и проверке их на причастность к аналогичным преступлениям.