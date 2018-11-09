В Китае завершилась международная импортная ЭКСПО

10 ноября - На завершившемся сегодня в Шанхае первом Китайском международном импортном ЭКСПО были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму 57,83 млрд долл. США. Об этом сообщило информагенство Синьхуа по итогам данного мероприятия.

Китайское международное импортное ЭКСПО является первой в мире посвященной импорту выставкой государственного уровня и рассматривается как великое начинание в истории развития международной торговли.

Проведение ЭКСПО на фоне активизации протекционизма и унилатерализма является важным шагом Китая по добровольному открытию своего рынка миру, а также его практической мерой по содействию строительству мировой экономики открытого типа и поддержанию экономической глобализации.

Данные показывают, что в общей сумме сделок сумма потенциальных сделок на интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование составила 16,46 млрд долл. США, на пищевые продукты и сельскохозяйственную продукцию - 12,68 млрд долл. США, на автомобили - 11,99 млрд долл. США, на медицинскую аппаратуру и лекарственно-оздоровительные продукты - 5,76 млрд долл. США, на потребительскую электронику и бытовую технику - 4,33 млрд долл. США, на одежду, украшения и товары повседневного спроса - 3,37 млрд долл. США, на услуги - 3,24 млрд долл. США. При этом объем потенциальных сделок со странами вдоль "Пояса и пути" составил 4,72 млрд долл. США.

В ЭКСПО приняли участие 172 страны, региона и международные организации и свыше 3600 компаний из разных концов мира. Выставку посетили свыше 400 тыс. китайских и зарубежных закупщиков. Общая выставочная площадь составила 300 тыс. кв. м. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня ЭКСПО посетили в общей сложности 800 тыс. человек.

Эксперты полагают, что за выдающимися успехами ЭКСПО можно увидеть уверенность мировых предприятий в перспективах огромного китайского рынка с более чем 1,3 млрд жителей, а также дальнейшего расширения открытости в этой стране. Увеличение импорта будет содействовать дальнейшей трансформации и модернизации китайских предприятий и лучше способствовать качественному развитию страны.