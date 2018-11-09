Измаильского «активиста соблюдения ПДД» наказали… за пьянство за рулем

В субботу вечером в Измаиле патрульная полиция остановила транспортное средство ВАЗ-2121 в связи с тем, что у него не работала левая фара при движении в темное время суток (п.п. 31.4.3 ПДД Украины).

Водителем транспортного средства оказался известный журналист и, как выяснилось с его разговора с полицией, «активист соблюдения правил дорожного движения» Станислав Тугай: он неоднократно повторял это при общении с патрулем и угрожал «вызвать» городскую общественность против «беспредела» сотрудников полиции.

При общении с водителем полицейские ощутили характерный запах алкоголя, заметили нарушение координаций движения и речи — по нашим данным, журналист направлялся домой с Международного винного фестиваля «Bolgrad Vine Fest».

По протоколу инспекторы предложили водителю при двух свидетелях пройти тест на алкогольное опьянение через т/с «Drager», от которого конечно же водитель отказался и предпочел медицинский осмотр в установленном законом порядке.

Согласно заключению МОНД 129 Станислав находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а уровень алкоголя в его крови составил 0,94 промилле, в связи с чем на него было составлено постановление в связи с нарушением части первой статьи 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения».

Редакция совместно с Патрульной полицией Измаила еще раз призывает горожан соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Помните, что это является опасным как для вас, так и для людей вокруг вас.

Источник The Izmail Times