Ночная авария в Болградском районе закончилась смертельным исходом

В ночь на 11 ноября на участке автодороги Одесса — Рени между сёлами Каракурт и Васильевка Болградского района опрокинулась машина.

Об этом сообщает Болградское отделение Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате полученных травм водитель скончался на месте. Его личность устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.