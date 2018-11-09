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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Ночная авария в Болградском районе закончилась смертельным исходом

Категория: Новости / Происшествия

Ночная авария в Болградском районе закончилась смертельным исходом

В ночь на 11 ноября на участке автодороги Одесса — Рени между сёлами Каракурт и Васильевка Болградского района опрокинулась машина.

Об этом сообщает Болградское отделение Нацполиции в Одесской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате полученных травм водитель скончался на месте. Его личность устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



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