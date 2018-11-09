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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Укрзализныця: Продажа билетов на поезда дальнего следования будет временно приостановлена

Категория: Новости

Укрзализныця: Продажа билетов на поезда дальнего следования будет временно приостановлена

Укрзализныця временно приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года.

В сообщении госкомпании отмечается, что это связано «с проведением строительных и подготовительных работ к началу запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт «Борисполь».

«В связи с этим продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018 года, временно не осуществляется. По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открыта», - пояснили в ведомстве.

Напомним: первый скоростной поезд в аэропорт «Борисполь» начнет курсировать с 1 декабря. Укрзализныця подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут курсировать из Киева до Борисполя.

 



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