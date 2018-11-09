В Чжухае завершается 12-й Китайский международный авиационно-космический салон

Свыше 100 самолетов крупнейших авиационных и космических компаний России, Китая, США, Германии, Франции и других стран стали экспонатами авиационно-космического салона в Чжухае. 6 ноября он открылся в провинции Гуандун уже в 12-й раз. До 11 ноября участие в событии приняли представители 700 авиапредприятий из более 40 стран и регионов мира.

Самая большая экспозиция - традиционно у хозяев выставки, китайских авиастроителей. Делегациии ознакомились с наработками зарубежных коллег, обсуждают последние достижения глобальной аэрокосмической промышленности и строят планы на будущее. Так, вице-президент корпорации Boeing, президент Boeing China Джон Бранс заявил, что считает естественным желание Китая создать самолет CR929, а конкуренцию продукции его предприятия с ним — полезной:

«В этот раз мы решили представить все ведущие модели корпорации, включая 737-ую, 747-ую, 777-ую и 787-ую модели «Боинга». Мы конкурируем и сотрудничаем одновременно, причём с одними и теми же партнерами. И один из самых показательных примеров — наш сборочный центр в Чжоушане».

В секции гражданской авиации был представлен полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Это совместный проект российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Китайской корпорации гражданского авиастроения (COMAC). Сейчас разработка авиалайнера находится на стадии эскизного проектирования и отбора поставщиков его основных систем. Этот этап должен завершиться к концу следующего года.

А пока, на открытии авиашоу, Китай продемонстрировал новый истребитель пятого поколения J-20, который в западных экспертных кругах чаще фигурирует под звучным именем «Черный орел». Впервые «орлы» были показаны широкой публике на прошлом авиашоу в 2016-ом, а уже на следующий год они поступили на вооружение китайских ВВС. Эксперты считают, что таким образом Китай хочет сократить разрыв с военными технологиями США и их истребителями F-35. Групповая обкатка этой техники уже позади, рассказывает замглавы Китайской корпорации авиационной промышленности Ли Юйхай:

«Истребители пятого поколения J-20, которые привлекают большое внимание всего мира, впервые публично показали полеты строем. Первый китайский тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, поступивший на вооружение ВВС НОАК, также продемонстрировал полеты на текущем авиасалоне».

Y-20, говорят разработчики, отлично подходит для перевозки грузов и личного состава на дальние расстояния в сложных метеорологических условиях. Ещё одним гвоздём программы стал многоцелевой истребитель J-10. Это первый китайский боевой самолет, по своим характеристикам и возможностям приближенный к западным аналогам, и один из основных истребителей ВВС НОАК.

Кроме того, среди экспонатов авиашоу были китайские боевые беспилотники, включая GJ-2 — средне-и высотный ударный разведывательный летательный аппарат, играющий важную роль в пограничном патрулировании и антитеррористической борьбе.

Следом за ними в небо поднялись пилотажные группы ВВС Китая «1 августа» и «Красный орел», авиагруппа Королевских ВВС Саудовской Аравии «Саудовские ястребы», а также пилотажные группы Пакистана и других стран.

Китайская международная авиационно-космическая выставка - крупнейшее событие страны для авиастроителей и потенциальных покупателей «воздушных кораблей», проводящееся раз в два года в Чжухае с 1996-го, стало одним из самых масштабных и влиятельных авиасалонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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