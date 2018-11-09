Несчастных овец возвратили в Одесскую область для прохождения карантина

11 ноября в Одесскую область прибыла фура с овцами, которые были возвращены турецкой таможней из-за несоответствия в маркировке, после чего две недели находились в порту Черноморска без еды и воды. Затем овцы были отправлены на убой в город Тульчин Винницкой области.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила волонтёрская организация «Animal-SOS-Одесса».ВИДЕО

Разгружать фуру помогали неравнодушные люди, откликнувшиеся на призыв волонтёров, на месте животных осматривали представители ветеринарной службы. Для овец организовали карантинную площадку на территории фермерского хозяйства под Одессой на 16 километре Киевской трассы, где они будут находиться 21 день.

После карантина овец передадут в реабилитационные центры и приюты.