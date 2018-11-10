Жители Одессы массово жалуются на отсутствие отопления, холод и сырость в квартирах

Как обычно, в начале осени специалисты коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» на пресс-конференциях заверяли, что системы полностью готовы к началу отопительного сезона. И, как обычно, отопление во многих домах не появилось ни 20-го октября – в день начала отопительного сезона, ни тогда, когда среднесуточная температура снизилась до 8-ми градусов тепла. И это при том, что повышать тарифы коммунальщики не забывают, находя для этого множество причин.

Но к выполнению своих непосредственных обязанностей – обеспечению всех жителей качественными и своевременными услугами теплоснабжения – относятся наплевательски. Да и зачем? Ведь все равно все долги, возникающие из-за халатного отношения сотрудников ТГО, покроют из городского бюджета, как это произошло и в текущем году.

Каждый день на сайте Единого центра обращений граждан города Одессы регистрируются десятки жалоб жителей разных районов на отсутствие отопления. Особенно шокировало обращение одессита, которому в абонентском отделе ТГО поведали, что отопление в его доме включат только при -5°C на улице. Хочется задать вопрос: сколько еще будет продолжаться это издевательство над одесситами со стороны коммунальщиков?

источеик