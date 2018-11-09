«Черноморец» девятый раз подряд огорчил своих болельщиков

Старт отчётной встречи подопечным Ангела Червенкова удалось провести с явным игровым и территориальным преимуществом. «Черноморец» напоминал самого себя образца начала сезона, когда команде из Южной Пальмиры многое удавалось в атаке. «Моряки» отлично комбинировали и раз за разом загружали мяч в штрафную площадь соперника, однако их активность к голевым моментам всё же не привела.

Стартовый запал гостей стал сходить на нет к середине тайма, когда «Десна» отвела игру от своих ворот и принялась сама ходить в атаку. Впрочем, хозяевам поля также не удавалось разжиться по–настоящему опасными моментами у владений Кожухаря. Стоит отметить, что 19-летний голкипер «Черноморца» Андрей Кожухарь в отчётной встрече дебютировал в рамках Премьер-лиги.

В неспешном темпе первый тайм двигался к своему логическому завершению, однако главный арбитр Александр Омельченко из Славянска решил внести в матч толику неожиданности и на 42-й минуте удалил с поля защитника «моряков» Рыжука. Омельченко усмотрел в силовой борьбе Рыжука с нападающим «Десны» Слинкина отмашку, за что показал футболисту вторую жёлтую карточку, оставив «Черноморец» в меньшинстве.

Финальный свисток арбитра встречи зафиксировал девятое подряд поражение команды из Южной Пальмиры в рамках Премьер-лиги. В последний раз «Черноморец» набирал очки ещё в августе, когда «морякам» удалось сыграть вничью с киевским «Динамо».

Прервать свою безутешную серию подопечные Червенкова попытаются уже в следующем туре, ведь соперником «Черноморца» станет занимающий последнюю строчку турнирной таблицы столичный «Арсенал». Матч между аутсайдерами украинского футбольного первенства состоится 25 ноября в Одессе.