Депутат Саутёнков: Правительство возмутило украинцев своим рекламным роликом (видео)

Депутат Одесского областного совета Виталий Саутёнков возмущен до предела. Причина – пропагандистский ролик от власти Украины о пользе повышения цены на газ для населения. ВИДЕО

Свои эмоции Виталий выразил в публикации facebook.

«Предлагаю вручить Януковичу награду. И вот почему…

Вы уже видели этот абсурдный ролик, снятый властями за наши деньги? Если нет, то вы многое пропустили. Такой МАРАЗМ надо видеть своими глазами, чтоб потом в дождливые вечера рассказывать об этом внукам, дескать «да, веришь или нет, внучок, ну вот такую чушь у нас крутили по ТВ при Порошенко», — предельно возмущен политик.

Виталия Саутенкова удивляет цинизм происходящего, когда мощнейший удар по кошельку людей представляется как очередная победа:

«В общем, есть предложение. Следуя логике данного видео, теперь у нас появился хороший мотив простить все грехи Януковичу. Да, он наворовал немало денег в стране. НО! Он же мог украсть в ТРИ раза больше! Мог же, верно? А не сделал этого! Ай да молодец, срочно амнистию и награду этому гражданину!».

И это все кино снимается, монтируется, размещается за бюджетные деньги! Самое удивительное, что многие политики и чиновники на местах, которые должны были дать свою оценку происходящему ограблению народа, до сих пор отмалчиваются.