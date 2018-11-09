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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Femen топлес бросились на перерез кортежу Трампа в Париже

Категория: Новости

Femen топлес бросились на перерез кортежу Трампа в Париже

Три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Одна из активисток прорвалась через жандармов, которые охраняли дорогу. У нее на груди были надписи, среди которых - "Лицемерие". Подбегая к кортежу, она кричала "Фейковые миротворцы".

Femen топлес бросились на перерез кортежу Трампа в Париже

Правоохранители немедленно задержали женщину на месте.



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