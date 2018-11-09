Femen топлес бросились на перерез кортежу Трампа в Париже

Три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже на церемонию празднования 100-летия перемирия перед завершением Первой мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

Одна из активисток прорвалась через жандармов, которые охраняли дорогу. У нее на груди были надписи, среди которых - "Лицемерие". Подбегая к кортежу, она кричала "Фейковые миротворцы".

Правоохранители немедленно задержали женщину на месте.