Польша не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из России и Швеции на празднование 100-летия восстановления независимости

Польские власти заявили, что накануне празднования 100-летия восстановления независимости не пустили в страну "неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры".

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает TVP Info.

По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 активистов, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры". Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были также граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Напомним, накануне в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.

По оценкам полиции, в марше приняли участие 250 тысяч человек.