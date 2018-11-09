Облгазы создали режим ЧП: 80-тысячный город Смела в Черкасской области остался без тепла и газа

В городе Смеле Черкасской области с 12 ноября введено чрезвычайное положение, а учебные заведения закроются на неопределённое время.

Такое решение принял Смеловский горсовет, сообщает Сегодня.

Без отопления остался весь 80-тысячный город: не только жилые дома, но и больницы, детсады и школы. Виной стали многомиллионные долги бывшего поставщика газа компании «Энергоинвест».

Местные чиновники пока даже не берутся прогнозировать, когда будет решён вопрос.

Кроме того, с проблемой отопления столкнулись населённые пункты Луганской области. Жители Золотого и Горского готовятся встретить зиму без газа. В такой же ситуации оказался Северодонецк.

«Ситуация в городе Золотое относительно отопления и подачи газа пока остаётся критической. Неожиданно, но на справедливое решение Луганской облгосадминистрации запускать котельные, облгаз отреагировал отключением ГРС. В результате чего со вчерашнего дня жители Золотого и Горского остались не только без отопления, а и без газа на плите», — сообщил руководитель военно–гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко в своём Facebook.