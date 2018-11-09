Одесская ТЭЦ и ведомственные котельные наконец получили газ

Одесская теплоцентраль получила номинации на газ и 10 ноября была запущена в работу.

Об этом первый заместитель городского головы Анатолий Орловский сообщил 12 ноября во время аппаратного совещания в Одесской мэрии.

Он проинформировал, что в настоящее время на все ведомственные котельные и на Одесскую ТЭЦ подан газ. В первую очередь подключаются больницы, школы, детские садики, а некоторые жилые дома зоны обслуживания теплоцентрали уже с теплом.

Первый вице–мэр напомнил, что 140 котельных, которые находятся на балансе КП «Теплоснабжения города Одессы», были подключены вовремя с начала отопительного сезона.

Орловский проинформировал, что на этой неделе прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. В ночь с понедельника на вторник ожидается минусовая температура, на протяжении недели — осадки в виде мокрого снега. Поэтому первый заместитель городского головы распорядился в случае необходимости обеспечить посыпку песчано–солевой смесью.