Обновление команды: «Черноморец» надумал приобретать новых игроков

После 9 поражений кряду во время зимнего перерыва чемпионата Украины по футболу 2018-2019 годов одесский клуб «Черноморец» собирается приобретать новых игроков.

Об этом сообщил журналистам после матча с черниговской «Десной» главный тренер «моряков» Ангел Червенков. Он рассказал, что общался с президентом клуба, и «усиление команды зимой обязательно будет».

«Оно крайне необходимо. Это видно всем. Новые игроки нужны на каждую позицию. Самая серьёзная проблема — низкая результативность», — посетовал наставник «Черноморца».

Он также сообщил, что тренерский штаб встречался и с болельщиками.

«Среди них есть такие, которые не понимают сложившейся ситуации, а ждут исключительно побед и прекрасной игры. Но мы же не "Манчестер Сити"... Наши возможности сегодня такие, какие есть. Любой разумный человек это должен понять. Я тоже не люблю и не хочу проигрывать», — заявил Червенков.

Напомним, что в текущем чемпионате Украины одесский «Черноморец» потерпел уже 9 поражений подряд, и в последний раз одесситы проиграли на выезде черниговской «Десне» (2:0) 10 ноября.