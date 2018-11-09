«Садизм на манеже»: Одесский цирк опять пригласил на гастроли труппу с цирковыми животными

Активисты зоозащитных организаций в очередной раз провели пикет у здания Одесского государственного цирка, требуя запретить демонстрацию номеров с животными и использование их в программе.

Митингующие назвали данное учреждение «концлагерем» для зверей и заявили о необходимости привлечения общественного внимания к проблеме «садизма на манеже». Так, по словам одной из зоозащитниц, летом этого года были выявлены ужасные условия содержания в цирке дикого краснокнижного медведя.

Результатом такой проверки позже стало предписание Государственной экологической инспекции, запрещавшее цирку проводить гастроли с животными. При этом, как сетуют протестующие, закон пока не запрещает существование стационарных цирков.

«Игнорируя законы, наш государственный цирк опять пригласил на гастроли труппу с цирковыми животными… Закон Украины это запрещает. 44 цивилизованных страны мира на сегодняшний день ввели запреты, локальные или общегосударственные, на использование диких животных и вообще животных в цирках. Почему Украины, европейская страна, должна пастись на задворках и быть дикарской страной в этом отношении? Нам не хочется с этим мириться», — заявляют активисты.

Пикетчики добавили, что у слонов (именно это животное является рекламой Одесского цирка) нарушается, по свидетельствам немецких ветеринаров, психика после стояния на голове, а потому животные становятся опасными после таких упражнений и могут атаковать людей.