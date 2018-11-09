Тандем двух гениев: в мемориальном музее А.С.Пушкина прошел концерт из цикла «Пушкинская пятница»

В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого гения эпохи – Александра Сергеевича Пушкина. К юбилею поэта в Одесском литературно-мемориальном музее начала работу музыкально-литературная гостиная «Пушкинская пятница». В камерной обстановке зрители имеют возможность соприкоснуться с великими шедеврами мировой оперы, которые обычно звучат только на больших сценах.

В концертах мы раскрываем творчество Пушкина, преломленное в творчестве великих композиторов. Наша программа интересна тем, что в наших концертах будут исполнены мало исполняемые отрывки из опер и романсов. Сегодняшний концерт посвящен двум великим гениями – Александру Сергеевичу Пушкину и Петру Ильичу Чайковскому. Этот творческий тандем родил миру великолепные произведения, которые вошли в сокровищницу мировой оперной музыки.

- рассказывает руководитель проекта Юлианна Панченко.

Основными локациями проекта являются музыкально-литературная гостиная музея А.С. Пушкина и Золотой зал Одесского литературного музея. Программа включает в себя семь концертов и два перфоменса, посвященных творчеству Пушкина. Также, по словам Юлианны Панченко, предполагается концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» в сопровождении оркестра и хора.

Мы получили поддержку народного депутата Украины Сергея Кивалова. Для нас это огромная удача. В дальнейшем все концерты пройдут под его патронатом. Сергей Васильевичвносит большой вклад в историю Одессы. Он курирует очень много культурных программ. Один из конкурсов-фестивалей «Пою о тебе я, Одесса моя», который проходит каждый год в начале осени, имеет поистине историческое значение для города. Мы очень благодарны, что он поддержал нашу инициативу.

- поделилась Юлианна Панченко.

Участники проекта – молодые, талантливые певцы, выпускники консерватории, солисты ведущих театров Одессы и других музыкальных организаций. Свое объединение артисты назвали NewOperaVoisProject – «Проект новых оперных голосов».

Сегодняшний концерт носит название «Два гения – два пространства». В нем прозвучат отрывки из опер Петра Ильича Чайковского на произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Мазепа».

Солистка Одесской областной филармонии Одетта Империале исполняет сцену письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» и арию Марию из оперы «Мазепа».

Мне близки и одна и другая героиня. Они абсолютно противоположные. Мария –девушка с характером, которая идет против воли своего отца и влюбляется в старого гетьмана Мазепу, а Татьяна – это такой лирический персонаж, который близок каждой девушке, которая когда-либо была влюблена и была отвергнута. Опера – это жанра, в котором постоянно можно находить что-то новое для себя, раскрывать новые возможности.

- поделилась Одетта.

Партию Онегина исполняет артист одесского академического театра Оперы и Балета Максим Мороз.

Любой культурный вклад – это огромный фундамент для любого общества. Хоть и небольшой отрывок времени, но Пушкин жил в нашем городе, ходил по нашим улицам, творил - это большой плюс нашему городу и придает очень большую ауру. В современной жизни очень мало уделяется внимание культуре и то, что мы сейчас делаем, я считаю, это большое приношение нашему обществу.

- отметил Максим Мороз.

В рамках проекта предусмотрено по одному концерту каждый месяц. Заключительное выступление запланировано на 6 июня – в День Рождения поета. Торжественная часть концерт-посвящения будет проходить у памятника А. С. Пушкина.