Тандем двух гениев: в мемориальном музее А.С.Пушкина прошел концерт из цикла «Пушкинская пятница»

В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого гения эпохи – Александра Сергеевича Пушкина. К юбилею поэта в Одесском литературно-мемориальном музее начала работу музыкально-литературная гостиная «Пушкинская пятница». В камерной обстановке зрители имеют возможность соприкоснуться с великими шедеврами мировой оперы, которые обычно звучат только на больших сценах.
- рассказывает руководитель проекта Юлианна Панченко.
Основными локациями проекта являются музыкально-литературная гостиная музея А.С. Пушкина и Золотой зал Одесского литературного музея. Программа включает в себя семь концертов и два перфоменса, посвященных творчеству Пушкина. Также, по словам Юлианны Панченко, предполагается концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» в сопровождении оркестра и хора.
- поделилась Юлианна Панченко.
Участники проекта – молодые, талантливые певцы, выпускники консерватории, солисты ведущих театров Одессы и других музыкальных организаций. Свое объединение артисты назвали NewOperaVoisProject – «Проект новых оперных голосов».
Сегодняшний концерт носит название «Два гения – два пространства». В нем прозвучат отрывки из опер Петра Ильича Чайковского на произведения Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Мазепа».
Солистка Одесской областной филармонии Одетта Империале исполняет сцену письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» и арию Марию из оперы «Мазепа».
- поделилась Одетта.
Партию Онегина исполняет артист одесского академического театра Оперы и Балета Максим Мороз.
- отметил Максим Мороз.
В рамках проекта предусмотрено по одному концерту каждый месяц. Заключительное выступление запланировано на 6 июня – в День Рождения поета. Торжественная часть концерт-посвящения будет проходить у памятника А. С. Пушкина.