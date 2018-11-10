В центре Одессы на голову прохожему упал кирпич

Мужчина чудом остался жив после падения кирпича с дома на углу Садовой и Торговой улиц, где проводится реконструкция.

В пресс-службе одесской мэрии факт подтвердили и сказали, что фрагмент фасада упал со здания №2 по улице Садовой. После удара пострадавший смог самостоятельно обратиться в больницу. Медики обработали ему рану и отпустили домой.

«Около месяца назад там установили сетку для улавливания того, что падает. Вчера камень упал, рикошетом от сетки попал в прохожего. На сегодняшний момент управляющая компания начинает проводить работы по ремонту балкона», — отметили в муниципалитете.

Сегодня жилищное управление «Ренессанс», которое обслуживает дом, приступило к ремонту аварийного карниза.