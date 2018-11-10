Прогноз погоды по Одессе и области на 13 - 17 ноября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает: 13 ноября по Одессе и области облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
с 21 час. 12 ноября до 21 час. 13 ноября
по г. Одессе
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 4-6ºС тепла.
по Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, на юге до 4ºС тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
14 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5ºС мороза, днем 2-7ºС тепла.
15 ноября
Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2ºС мороза, в 3ºС тепла, днем 2-7ºС тепла.
16-17 ноября
Без существенных осадков.
Температура ночью от 4 °С мороза до 1ºС тепла, днем 1-6ºС тепла.