Прогноз погоды по Одессе и области на 13 - 17 ноября

Категория: Новости

Температура ночью от 4 °С мороза до 1ºС тепла, днем 1-6ºС тепла.

Температура ночью от 2ºС мороза, в 3ºС тепла, днем 2-7ºС тепла.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Температура ночью 0-5 °С мороза, на юге до 4ºС тепла, днем 2-7 °С тепла.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

по г. Одессе

с 21 час. 12 ноября до 21 час. 13 ноября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает: 13 ноября по Одессе и области облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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