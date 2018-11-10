Завтра услугами интернета нельзя будет воспользоваться в районе парка Шевченко и Музкомедии

13 ноября с целью модернизации телекоммуникационной сети провайдер Tenet будет проводить профилактические работы в Приморском районе.

В связи с этим с 9:00 до 18:00 возможны перерывы доступа к услугам по адресам:

бульвар Итальянский, 1, 1/1;

бульвар Лидерсовский, 3б, 5, 9а, 11, 13, 17, 19/21, 21;

бульвар Французский, 2, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 17;

переулок Госпитальный, 2, 10, 14, 14а;

переулок Лермонтовский, 1, 1а, 2, 3а, 4, 5, 7, 9, 11 13;

переулок 2-й Лермонтовский, 1, 5, 5а, 7;

переулок Мукачевский, 1, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6/1, 6/13, 6/18, 6/3, 6/5, 6/9, 8, 8/6;

переулок Удельный, 6;

пляж Ланжерон, 1д, 23;

улица Базарная, 3б, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7, 9, 11;

улица Большая Арнаутская, 2, 2/2, 23, 23а;

улица Веры Инбер, 7, 8, 10, 11/13, 11/13б, 12, 17;

улица Вячеслава Чорновола, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а;

улица Канатная, 55;

улица Белинского, 5, 13, 15, 15а;

улица Малая Арнаутская, 12, 14, 16;

улица Морская, 5/2, 5/8;

улица Осипова, 33;

улица Отрадная, 2, 2а, 6, 8, 10, 12, 13, 14;

улица Пантелеймоновская, 3;

улица Успенская, 1;

улица Уютная, 8, 9, 10, 11, 12;

улица Черноморская, 1;

улица Ясная, 3, 9, 10, 11, 12.

Tenet отмечает, что беспроводной интернет на улицах города в сетях Tenet Wi-Fi и Free Wi-Fi будет доступен в полном объёме.