ЗСТ как цена расплаты за поддержку на международном уровне

Мир современной мировой политики очень циничный, и всем нам следует свыкнуться с тем, что поддержка партнеров на международном уровне всегда имеет свою цену. Вопрос лишь в том, какой окажется цена для Украины в каждом конкретном случае.

В данный момент украинские политические интересы существенно «завязаны» на отношении Турции к Украине. Это и Томос, в получении которого роль турецких властей была неоспоримой, и непризнание аннексии Крыма, и совсем не виртуальная поддержка крымско-татарского движения ... Но тут ключевые слова - «политические интересы».

В этой связи, анализируя широко анонсируемую и разрекламированную Анкарой возможность подписания ЗСТ – Зоны свободной торговли – с Турцией до конца 2018 года, закрадываются сомнения. Ведь, что бы ни говорили о важности Турции как партнера Украины, вряд ли эта сделка будет экономически выгодна Украине.

Возможен ли для Украины экономический эффект в случае создания ЗСТ исключительно на турецких условиях в благодарность за вышеперечисленные преференции? С сожалением приходится констатировать, что ЗСТ скорее можно будет рассматривать уступкой со стороны Украины, без какого-либо намёка на компромисс со стороны Турции. Возможно ли хоть как-то ограничить вероятное негативное влияние новых правил торговли по ЗСТ на украинский рынок через активное использование защитных мер? И будут ли этим заниматься украинские власти?

К сожалению, эти вопросы скорее всего – риторические, да и соглашение ещё не подписано и не обнародовано. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что ожидаемое негативное влияние на украинскую экономику в результате подписания соглашения по Ассоциации ЗСТ с ЕС не стало преградой для его подписания. А ведь детальные расчеты экономического эффекта были обнародованы задолго до подписания того соглашения!

И это делает вероятным сценарий, когда ратификация соглашения ЗСТ с какой-либо страной для Украины становится, по сути, ценой расплаты за полученные от этой страны политические дивиденды.

Этот, может быть и неожиданный, вывод подтверждает анализ подписания соглашения любой ЗСТ, которые Украина подписывала с явно прослеживающейся легкомысленностью. Так и тянет сказать, подписывала – в знак благодарности.

Ничего личного, только – бизнес

Что, по-вашему, мои дорогие читатели, отличает ведущие экономики мира от украинской? То, что они, прежде всего, предпринимают титанические усилия для защиты своих товарных рынков, то есть, говоря обычным языком, увеличивают экспорт своих товаров и уменьшают импорт чужих.

В мире наблюдается совсем другая тенденция: к примеру, США вышли из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), видимо, считая, что выгода от свободной торговли со странами типа Вьетнама и Малайзии весьма сомнительна. Озвучивалось намерение разорвать соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой, то есть, своими непосредственными соседями, но подумали и… снисходительно позволили дать мексиканцам время на постройку стены на границе между странами. Образно говоря, никакое, самое страстное увлечение американской элиты китайской поэзией или литографиями не становится поводом для того, чтобы беспошлинно торговать с Китаем в рамках Зоны свободной торговли.

Украина, похоже, стремится заключать торговые соглашения со всеми подряд.

В украинском профильном министерстве, которое должно заниматься в первую очередь продвижением украинских товаров на внешние рынки (для чего совсем необязательно заключать соглашения о ЗСТ), сдаётся мне, слишком увлеклись зарубежными вояжами и торжественными мероприятиями, сопровождающими процесс подписания очередной ЗСТ.

Классическим попаданием «пальцем в небо» можно считать подписание Украиной соглашения о ЗСТ с Канадой. При этом следует особо отметить, что существует некое табу на экспертное обсуждение этой темы внутри Украины. Видимо, сказываются особые отношения с «канадийской дияспорой». Видимо, именно эти отношения и стали поводом для скоропалительного подписания ЗСТ с Канадой. А теперь, дорогие мои читатели, предлагаю во всей мере ощутить, что получается, когда экономические соглашения подписываются в благодарность за международную поддержку. Так вот, по итогам 2017 года наш экспорт в Канаду составил чуть более 50 млн долл, а импорт – 299 млн долл, то есть отрицательное сальдо для нас достигло 249 млн долл. Нетрудно посчитать, что в условиях Зоны свободной торговли канадский импорт превысил украинский экспорт ровно в шесть раз. Кроме того, в нынешнем году мы начали завозить из этой дальней, но такой дружественной нам страны ещё и уголь!

В этом году Украина также собралась подписывать договор о свободной торговле с Албанией. За январь 2018-го экспорт нашей продукции в эту страну в два раза превышал импорт, который увеличивался не по дням, а по часам, угрожая превратить торговое сальдо в отрицательное. И если пытаться найти причины, по которым Украине была бы выгодна Зона свободной торговли с Албанией, то и на ум ничего не приходит. Видимо, кроме особых отношений между странами, поводом для заключения такого соглашения для наших функционеров может стать просто отсутствие всякого повода. Никакого экономического профицита, никакой тайной подоплёки, просто левой ноге захотелось…

«Сырьевое проклятие»

Какие же угрозы для украинской экономики несёт в себе создание ЗСТ с Турцией? Давайте разбираться, дорогие мои читатели.

Проблема в том, что структура нашего экспорта сегодня такая же, как у Турции образца начала девяностых годов – 40-50% сельскохозяйственного сырья в общей массе продаваемых на внешних рынках товаров. Вот только с тех пор турки осуществили впечатляющие структурные изменения: сегодня в их экспорте до 30% составляют промышленные товары и оборудование с высоким уровнем добавочной стоимости. У нас же данный показатель сократился с 20% до приблизительно 10%. Кроме того, и в структуре продажи продуктов питания у турок преобладают товары с высоким уровнем переработки, в то время как мы продаем простое сырье.

Говоря о «сырьевом проклятии», следует понимать, что ведь такая же структура торговли у нас и с ЕС. К сожалению, структурные изменения, произошедшие в нашей экономике за последние годы, сделали Украину сырьевым придатком, и подобный технологический дисбаланс у нас будет с любой мало-мальски развитой экономикой.

Торговая жилка

Кроме того, Турция в силу своих традиций и культурных особенностей представляет уникальный пример максимальной торговой интеграции в европейский рынок, при этом не имея полноценного членства в ЕС.

Имея объективную ограниченность по природным ресурсам, турки, вместе с тем, обыгрывают всех своих менее расторопных соседей, делая ставку на переработку. Они покупают нефть и перерабатывают ее на своих нефтехимических заводах, поставляя готовую продукцию на европейский рынок. То же самое они делают с украинской «нефтью» – подсолнечным маслом. Они не только покупают украинскую «семечку» и делают из нее подсолнечное масло, но и закупают наше готовое масло, перевозимое специальными танкерами, а затем разливают его по бутылкам уже под своими брендами, добавляя туда мифические «витамины и каротины». На экспорт идет уже турецкое масло, которое стоит значительно дороже разливного.

Подобная стратегия используется турками и в металлургии. По данным Turkish Iron and Steel Producers' Association турки закупают полуфабрикаты из черных металлов в виде слябов, г/к рулонов, квадратных заготовок, а также чугуна, а затем производят на своих предприятиях сталь и прокат высочайшего класса и продают этот товар на рынках Германии, Швеции и других европейских стран, но уже по значительно более высокой цене. Кроме того, Турция является крупнейшим потребителем лома: в прошлом году она нарастила его импорт на 18% – до 21 млн тонн стоимостью более 6 млрд долл.

Создавать ЗСТ с такой страной – это значит поставить на грань выживания не только наше оставшееся машиностроение, но и зачатки легкой и обувной промышленности, которые в последний год начали осваивать внутренний украинский рынок. Ну и, наверное, самое обидное – не смогут выдержать конкуренцию с турками наши производители овощей и фруктов – наши грунтовые помидоры нам будут только сниться.

То есть, что бы вы понимали, мои дорогие читатели: наши функционеры, не моргнув глазом, пожертвуют оставшимися украинскими машиностроителями, сахарными помидорами и ароматными яблоками, становящимися на ноги швеями и обувщиками, превратив Украину в экспортера семечки, лома и полуфабрикатов из черных металлов. Ну да, еще и добьют животноводство экспортом остатков крупного рогатого скота «на турецкую кожу».

Аналогичную жертву, принесенную на алтарь соглашения ЗСТ с ЕС, украинская власть объяснила нам исторической неизбежностью вектора европейской интеграции. «Многие верют», – говаривала героиня гениальной Татьяны Пельтцер в любимой советской комедии. И с ролью сырьевого придатка Европы Украина уже смирилась.

А чем будем объяснять «жертвенность» в турецком направлении? Быть сырьевым придатком Турции… Боюсь, жертва будет не последней, и наши креативные функционеры додумаются наших Наташ в Турцию экспортировать. А что? В нашей совместной с Турцией истории это уже было.