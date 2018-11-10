Фанарные химины куры II или Вашингтонский Патриархат действует

Железная хватка Варфоломея

Поговаривают, что на столе Варфоломея уже давно лежит список объектов по всей стране, которые должны быть переданы под его контроль. А начать захват церковного имущества он решил с Андреевской церкви, построенной когда-то русской императрицей Елизаветой. Дон Педро дарит ее Варфоломею с барского плеча. Ни одна патриотическая шавка не тявкнула, как будто так и должно быть! При этом стоит отметить, что местным клоунам из неканонических лавочек на горизонте ничего не маячит. Они, как стервятники, спят и видят, как бы поживиться, но их предназначение - быть пушечным мясом, принесенным на алтарь Тормоса. Крайне сомнительно, что в намечающемся грабеже им что-либо перепадет, т.к. нет никакой гарантии, что после объявленной ставропигии Киеву будет дарована автокефалия. Но если даже ее дадут, то ни у кого из местных нет никаких шансов ее возглавить, в том числе и у Филарета. Вздорный старик – отработанный материал Томоса. У Варфоломея хватает людей, с помощью которых он будет управлять новосозданной церковью. Не стоит забывать, что Константинопольский патриархат – это толпа голодных генералов без армии. Данный патриархат располагает массой титулярных епископов, не имеющих реальной паствы, рыскающих по всему миру в поисках заработка чем придется. В 2011 г. их было 150. Для примера, на всю огромную Русскую Православную церковь их приходится чуть более 200. Поэтому свои собственные пастухи для украинской паствы у Варфоломея имеются. Местные ему не нужны, и делиться ни с кем он не намерен. Более того, в интересах Варфоломея загнать всех украинских раскольников в общее автокефальное стойло и забрать у них все, нажитое непосильным трудом в пользу новой поместной церкви, т.е. патриарха Варфоломея. Если начнется экспроприация канонической православной церкви, то неканонические лавочки будут экспроприированы и подавно. Такова железная хватка варфоломеевской автокефалии. Поэтому нужно быть полным идиотом, чтобы надеяться на то, что в подобной ситуации возникнет Независимая национальная украинская каноническая церковь. На Объединительном соборе начнутся вселенские дрязги и скрежет зубов за дележ Большого пирога.

Вашингтонский патриархат

Не секрет, что вся история с Томосом началась с подачи Вашингтона. Не решился бы дедушка Варфоломей пуститься во все тяжкие, если бы не получил хороший ускоряющий пинок под зад. Его отношения с Вашингтоном в общем и целом напоминают отношения Константинопольских патриархов с Османской империей. Нынешний Вселенский Патриарх обслуживает американцев точно так же, как когда-то его предшественники обслуживали турецких визирей. Не случайно, после того как запахло Томосом, Филарет тут же ринулся в Вашингтон. Именно в недрах ЦРУ родилась идея удара по Православию с помощью украинских раскольников и Вселенского Патриархата. Именно американцы будут решать, кто возглавит украинскую томосятину. Однако Филарет – птица низкого полета. В Вашингтоне ему удалось встретиться лишь с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, который в администрации Обамы курировал окончательное решение православного вопроса. Судя по всему, попросив брата Джо поспособствовать своему назначению на должность Патриарха, Филарет наградил его своим орденом. Однако проблема в том, что Байден уже не при делах. А помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэст Митчелл, с которым украинский поп-расстрига также встречался, не входит в число тех, кто принимает окончательные решения. С таким же успехом Филарет мог встретиться с дворниками Белого дома. Позиции Филарета в коридорах Госдепа оставляют желать лучшего. Вашингтон не назначил его своей любимой женой. А без американского благословения украинский бог не будет любить этого враля-раскольника: не будет ему карьерной благодати! Чего не скажешь о Варфоломее. Кажется, именно его, бывшего майора турецкой армии, Госдеп назначил своей любимой женой. На данный момент автокефальную спецоперацию курирует лично госсекретарь США Майкл Помпео, бывший шеф ЦРУ, где, как известно, бывших не бывает. Также созданием украинской церкви занимается посол США по вопросам международной религиозной свободы Самуэль Браунбек, между прочим, ярый католик. Именно они принудили Варфоломея к участию в данном сомнительном мероприятии. Браунбек связывает Фанар с республиканцами и Трампом, а также обеспечивает официальное взаимодействие в треугольнике Вашингтон-Стамбул-Киев. Уже в апреле, накануне заявления Порошенко о том, что он, якобы, принял решение о создании автокефальной церкви, американцы начали активно работать с Варфоломеем. Именно поэтому с небольшим интервалом Фанар посетили Браунбек и Порошенко. А чуть позже появилось обращение Верховной Рады и украинских раскольников к Константинопольскому Патриарху с просьбой о предоставлении Томоса. Несложно догадаться, что все эти телодвижения автокефальной эпопеи начались сугубо в рамках американского сценария.

Компромат на патриарха

Дело в том, что Вселенский патриарх – фигура предельно несамостоятельная, абсолютно зависимая. Это связано с тем, что подавляющая часть прихожан Константинопольского Патриархата находится на территории США и Канады. И материально, и политически Фанар зависит от являющегося его экзархатом Американской Православной церкви, за которой стоит правительство США. Кроме того, в связи с большой любовью Варфоломея к деньгам, его уличили в банальнейшем воровстве. Визит Порошенко на Фанар был бы пустым, если бы прибывший туда же Браунбек не припугнул Варфоломея отчуждением Константинополя от американских приходов, которые уже давно порываются выйти из-под юрисдикции Вселенского Патриарха. Это удар ниже пояса. Как вы понимаете, если в Вашингтоне решат дать Американской Православной церкви автокефалию, то воспрепятствовать этому Варфоломей не сможет. Но чтобы наверняка зажать хвост всесвятейшеству после его отказа дать Порошенко Томос к дню 1030-летия Крещения Руси, госсекретарь Майкл Помпео во время заседания министерства по продвижению религиозной свободы кулуарно встретился с главой американской архиепископии Константинопольского Патриархата Димитрием и сообщил ему об имеющейся у него информации относительно хищения большой суммы из бюджета строительства храма Святого Николая в Нью-Йорке. Речь идет о десятках миллионов долларов, переведенных по распоряжению Варфоломея за рубеж, что подтверждено документально прокуратурой США. Получив такой мощный пинок под зад от Вашингтона, Вселенский Патриарх просто не мог не дать американскому агенту влияния Порошенко автокефалию. Он прекрасно понимает, что это неизбежно приведет к расколу Вселенского Православия, но своя ряса ближе к телу. Американцев он боится больше, чем русских, Бога он не боится вообще. Верит ли он в Него вообще? А ведь не Украине есть чем поживиться.

Карманный папа Госдепа

К тому же, вероятнее всего, старик надеется на то, что работа на Вашингтон приведет к усилению его личного влияния и позволит добиться своей главной цели – статуса православного Папы с неограниченными полномочиями. Для него, как и для американцев, держащих его за тестикулы, это крайне выгодно. Карманный Папа Константинопольский – это неограниченное политическое, идеологическое и психологическое влияние Вашингтона на трехсотмиллионную православную паству. Если на Украине сложится все так, как планируют американцы, то украинская территория станет полигоном по отработке неструктурных методов управления православными верующими с помощью карманных попов вроде Варфоломея и его гоп-компании. В 2009г., выступая в Конгрессе США, Вселенский Патриарх произнес речь, из которой следовало, что он путешествует по миру как посланник именно США, поддерживающий американскую идеологию и освещающий ее авторитетом 2000-летней церкви. Подобные заявления обусловлены не только тем, что Варфоломей целиком и полностью зависит от Вашингтона, но и его приверженностью либеральной масонской идеологии. Именно поэтому он тяготится православным, «мракобесным» консерватизмом, и тянется к католическому прогрессистскому неолиберализму, приспособившемуся под постмодернистское западное общество. И никого не волнует, что исторически прививка либерализма и секуляризации убила Католическую Церковь, храмы которой по всей Европе продаются чуть ли не под бордели. Важно то, что с помощью захваченной Православной церкви, превращенной в послушный инструмент западной пропаганды, можно до конца убить традиционное общество с его ценностями семьи и духовности, о чем масоны мечтают вот уже столетия. В данном случае речь идет о традиционном обществе Украины, а также подавить на ее территории любые очаги духовного сопротивления, превратив население в послушную и оглупленную быдломассу, которой легко управлять, апеллируя к самым низменным инстинктам и запросам. Уберите духовную составляющую, которую несет Православная церковь, и в скором времени вы увидите огромную беснующуюся толпу, которая ради удовлетворения своих тварных потребностей будет готова снести на своем пути и культуру, и цивилизованность, и нравственность, и саму государственность. Ну а итог этому - коллективное самоубийство. Если сегодня на Украине падет каноническая православная церковь, то завтра по улицам украинских городов весело и непринужденно пройдут стада гей-парадов, и не под охраной полиции, а под восторженные крики украинской публики, точно также, как это сейчас происходит по всей Европе. Поэтому сегодняшняя перемога над православной церковью завтра обратится в масштабнейший крах украинского общества и самой украинской государственности.