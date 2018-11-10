Липованская лодка в Придунавье

«Быть в Придунавье и не заинтересоваться таким интересным видом речного транспорта как липованская лодка, нереально» – пишет на своей странице в Facebook председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский.

Известно, что старообрядцы, не принявшие православной реформы патриарха Никона, бежали, в том числе, на юг Украины, на Дунай. Здесь же, после подавления булавинского восстания 1707 — 1709 годов, осели донские казаки под предводительством Игната Некрасова; прятались в Придунавье и запорожские казаки. Все они называли себя липоване и придерживались строгих обрядов и традиций старообрядчества. Несмотря на то, что липоване старались отделить себя от происходивших политических бурь и потрясений, во время русско-турецких конфликтов помогали русским войскам. Липованские рыбаки перевозили по Дунаю на своих лодках провиант, пушки, войска, оказывали другое содействие. Фельдмаршал Михайло Кутузов писал: «В 1807 году жители селения Вилково оказали свое усердие, проводя в Килийское гирло суда флотилии нашей, перевозя по реке Дунаю на своих лодках и собственным иждивением провиант и прочие казенные потребности к флотилии и сухопутным войскам без всякой от казны зарплаты, оставив даже промыслы, к пропитанию их служащие. Таковые их подвиги не могли остаться без уважения, и командующий войсками нашими в вознаграждение предоставил им пользоваться рыбною ловлей и винною продажею».

На лодках, вроде бы неустойчивых на вид, и сегодня перевозят жители Измаильского района все, что им надо – от бочек с вином до коров, которых оттого и прозвали в народе "морскими коровками".

Что же представляют собой липованские лодки, выдержавшие испытание временем?

Это черные просмоленные лодки с крутыми бортами и заостренными кормой и носом (чтобы двигаться в камышах, не разворачиваясь), – рассказывает Анатолий Урбанский. Такие лодки повсеместно можно увидеть в старообрядческих селах в Измаильском районе.

Конструкция их имеет строгие параметры: длина и ширина лодки – в соотношении 1:5, остов изготавливают из дуба, снаружи и внутри обрабатывают смолой. Надежные и устойчивые, липованские лодки вот уже несколько веков исправно служат хозяевам, и правила построения лодок не изменились.

Есть версия, отмечает Анатолий Урбанский, что липованская лодка – это прототип ушкуя (лодки волжских пиратов XIV столетия), есть также в исторических документах описание, как запорожские казаки переняли у липованской лодки основные элементы конструкции для изготовления своих «чаек».

Еще одна версия, что липованскую лодку сконструировали турки, и у них липоване переняли технологию после переселения в дельту Дуная. Но вот что интересно – в 60-х годах прошлого века в Килии при раскопках был найден сосуд IV-III тысячелетия до Р.Х. с изображением черной лодки с характерно поднятым носом, кормой и высокими бортами. Так значит, история ее происхождения уходит вглубь веков?

Весной Дунай широко разливается и начинается рыбный лов. Вот как ловится знаменитая «дунайка», вкуснейшая в пряном посоле сельдь. Рыбацкие сети забрасываются с лодки на определенных участках, и лодка двигается навстречу поднимающемуся косяку. Выше по течению стоит следующая лодка, и следующая. При всем том рыбаки берегли реку и рыбу, в ней живущую. Русло реки перекрывали сетями не полностью, таким образом давая рыбе добраться до нерестилищ. Ведь на следующий год снова начнется лов, и он даст рыбакам средство к пропитанию.

Так стараются жить липоване и сегодня, в равновесии с природой, их окружающей.