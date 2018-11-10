В Одесской области преступная группировка с этническими корнями использовала принудительный труд сотни «рабов»

Полиция задержала 13 членов этнической межрегиональной преступной группы, которая занималась трудовой эксплуатацией людей.

Об этом глава Нацполиции Сергей Князев сообщил 12 ноября.

Во время обысков было изъято оружие, автомобили, среди них Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.

По словам Князева, семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет — организовала в Одесской области сельхозпредприятие. Там несколько лет бесплатно работали около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

Глава Нацполиции отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Там подыскивали социально незащищённых людей, обещали им работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жильё и питание.

«География поиска жертв — 22 области и город Киев. За каждого доставленного «раба» вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, об оплате речи не было. Непокорных били», — рассказал Князев.

Он добавил, что полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.