Украинцы три дня будут праздновать католическое Рождество

В нынешнем году жители Украины смогут не работать в понедельник и вторник 24 и 25 декабря, так как в эти дни в стране будет официально праздноваться Рождество по католическому обряду.

Нерабочим днём также будет воскресенье, 23 декабря, а вот в субботу придётся поработать (именно такой график уже обнародован властями для банков и различных государственных учреждений).

Во время празднования Нового года выходными официально будут три дня — 30 и 31 декабря, а также 1 января (субботний день, 29 декабря, будет рабочим). А в дни православного Рождества украинцы будут отдыхать подряд 5, 6 и 7 января.

Два Рождества в Украине стали отмечать с 2017 года, когда с соответствующей инициативой выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, являющийся баптистом по вероисповеданию. Тогда же за изменение в календарь государственных праздников проголосовала и Верховная Рада.