Постоянный представитель МВФ в Украине: Коррупция – основной фактор торможения экономики Украины

Украина ежегодно теряет два процента валового внутреннего продукта (ВВП) из-за высокого уровня коррупции. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Потери от коррупции, которая угнетает экономический рост, мы оцениваем примерно в 2% ВВП ежегодно по сравнению с европейскими странами», — сказал он.

Представитель МВФ подчеркнул в этой связи, что «Украине надо победить коррупцию, чтобы рост ВВП составил 5% вместо 3%».

Кроме того, Люнгман пояснил, что для ускорения экономического роста Украине следует снизить процентные ставки по кредитам, обеспечить благоприятный бизнес-климат и придерживаться фискальной политики. «При этом, чтобы снизить ставки, следует побороть инфляцию» — отметил он. Представитель МВФ подчеркнул также важность проведения реформ судебной системы.