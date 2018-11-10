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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Жители Смелы перекрыли дороги и требуют тепла

Категория: Новости / Экономика и финансы

Жители Смелы перекрыли дороги и требуют тепла

Жители Смелы Черкасской области перекрыли три трассы на выезде из города из-за задержки подключения отопления. Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что  жители требуют своевременного начала отопительного сезона. Активисты пропускают только рейсовые автобусы и кареты скорой медицинской помощи.

Уже два года подряд в Смеле задерживают поставки тепла. Проблемы возникли после расторжения 2 года назад договора с частной компанией «Смилаэнергоинвест», которая поставляла тепло горожанам 8 лет. Все имущество передали коммунальному предприятию. 

Также отмечается, газ отключен из-за долгов частной структуры. Сообщается, что долг компании достиг уже почти 200 млн гривен.

В НАК «Нафтогаз» причиной отсутствия отопления в Смеле назвали «бездействие органов местного самоуправления и теплопоставщика».

Напомним, что с 12 ноября в городе Смела ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Соответствующее решение принял горсовет.

Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города.

Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Также без тепла Кривой Рог и Херсон.



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