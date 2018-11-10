«Укрпочта» стала вотчиной ее Генерального директора

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский на днях сообщил, что с нового года его ведомство может прекратить доставку пенсий миллионам украинских пенсионеров. Перед тем Игорь Смилянский часто говорил об убытках, которые якобы несут почтовые отделения. И потому до 7 тысяч таких отделений придется закрыть.

Многие обозреватели увидели в этом желание Смилянского набить себе цену и потребовать большего бюджетного финансирования. Особенно перед принятием закона о государственном бюджете Украины во втором чтении. Совсем по-другому на слова Игоря Смилянского отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заявил, что в случае недоставки пенсий Игорь Смилянский должен искать себе другое место работы. Около года тому назад Смилянского нашли где-то в Америке и предложили ему хлебное место с окладом в несколько сотен тысяч гривен. Однако Смилянский не оценил это предложение. Напротив, он расценил «Укрпочту» как свою вотчину, где может поступать, как ему будет угодно. Приглашение иностранных специалистов на государственные должности себя не оправдало. Об этом можно судить хотя бы по работе поляка Войцеха Балчуна директором «Укрзализницы». Поляк на рабочем месте находился гораздо меньше, чем на своих рокерских концертах. И, получая громадную по меркам Украины заработную плату, умудрился довеcти вверенное ему предприятие практически до нуля по доходам.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сетует на недостаточное бюджетное финансирование. Но ему следовало бы поискать средства в другом месте. Например, в непомерно высокой заработной плате своих сотрудников. Согласно электронным декларациям почтовиков, 32 менеджера «Укрпочты» имеют заработок по одному миллиону гривен в месяц. Кроме того, «Укрпочта» могла бы искать пути расширения своего сотрудничества с другими предприятиями, например, аптеками, мелкими магазинами и тому подобное. Но ничего такого не происходит. Легче ждать у моря погоды, чем засучить рукава и усиленно работать.