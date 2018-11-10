Известно, что народные депутаты от Блока Петра Порошенко и от «Народного Фронта» являются ярыми поборниками декоммунизации. Поэтому не удивила информация о том, что народный депутат от БПП Владимир Арьев заявился на дискотеку, участники которой были в пионерских галстуках. Привыкший во всем повелевать народный депутат сразу же вызвал наряд патрульный полиции. Но полицейские почему-то долго не ехали, и нардепу довелось изрядно подождать прибытия патрульных. Более того, полицейские вопреки ожиданиям Арьева не арестовали красногалстучников. Возмущению народного депутата не было предела.

Все мы родом из комсомола. Можно предположить, что и тот же Арьев, не говоря уже о секретаре Совбеза Александре Турчинове, тоже причастного к «Народному Фронту», в свое время были пионерами или комсомольцами. И маршировали в пионерских галстуках или с комсомольскими значками. Такое было время. Но теперь народный депутат Владимир Арьев, в прошлом журналист, возомнил себя большим начальником. В свое время и тогдашний Президент Грузии Саакашвили служил в пограничных войсках, подчиненных КГБ СССР. Но когда русские войска приблизились к Тбилиси, в панике стал жевать свой красный галстук, что показали многие телеканалы. Любовь к красным галстукам почему-то присуща многим власть имущим. Тот же глава Радикальной партии народный депутат Олег Ляшко любит носить красный галстук. В таком наряде был замечен и Президент Украины Петр Порошенко. Инстинкт красного галстука сработал и у народного депутата Владимира Арьева. Только в этот раз пионерская зорька сыграла с ним плохую шутку.