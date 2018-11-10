Кто не в списке, тот — «москаль»? От споров о «казачках» охота на врагов перемен перешла к «Gandziukgate»

Вы – еще не в списке? Тогда не маячьте в политике: грянул вал «Gandziukgate» – новая кампания за отставку нынешних властей Украины. Её активизировали при поддержке ряда западных политиков в 11-м месяце года (согласно национальной традиции старта революций), а своеобразный толчок этим gate (вратам) дало постановление №1300 правительства РФ по назначению лиц и организаций, подлежащих «ответным» финансовым санкциям. Так аукнулась команде П. Порошенко рискованная политика плутовства и «ястребиных» PR-демаршей, включая майское ухудшение украино-российских отношений.

Как сочли «подарком» отложенный «удар»

1 ноября Киев посетила с официальным визитом канцлер ФРГ А. Меркель и ей, как влиятельной заступнице «пост-майданного» режима, устроили пышный прием со встречей почетным караулом. А «вишенкой на торте» подоспела весть из Москвы: премьер-министр РФ Медведев предписал подвергнуть финансовым «санкциям» (репрессиям) 322 физических и 68 юридических лиц из Украины. Этот факт госпоже из Берлина принимающая сторона предъявила, как новое доказательство агрессии властей России, что помогло (в наборе с хвалой и радужным отчетом о проводимых «реформах») выманить выпросить у канцлера обещание профинансировать за счет Германии строительство дороги Запорожье- Мариуполь. Уж, очень цепко превознес П. Порошенко ангельские таланты А. Меркель:

Вы умеете увидеть, где кроется перспектива и, я глубоко благодарен, что такую перспективу вы увидели в Украине... Вы принадлежите к тем европейским политикам, с которыми мы связываем нашу борьбу… Германия вместе с Украиной является коспонсором и соучредителем реформ в важнейших секторах украинской жизни – реформы, которые продвигают Украину на пути европейской и евроатлантической интеграции!

Правда, сведущая в украинских интригах канцлер не преминула полюбезничать и с главной соперницей П. Порошенко на грядущих перевыборах.

А ситуацию в стране «ангел независимости» Украины обсуждала и в узком кругу ряда прозападных «общественных активистов». Улучить для этого время помогло… отвлечение местного политического бомонда изучением списка включенных в «санкционное» постановление №1300. Ведь тон пересудам о пользе и вреде обещанных Д. Медведевым санкций задал сам П. Порошенко, публично заявив:

Пребывание в этом списке есть некая государственная награда… Очень обижены те, кто в этот список не попали… За небольшим исключением это список очень достойных людей, включая моего сына и половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции и украинского правительства.

И пошла в Facebook писать рать самоуверенных критиков. Спешно поддержал и развил измышления своего нынешнего босса по партии нардеп А. Гончаренко (тоже фигурант того списка):

…я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все, что делаю — правильно. Через год будут выборы в Верховную Раду, и Путин как никогда кстати со своим санкционным списком. Он сам помог украинским избирателям определить для себя следующий состав Верховной Рады.

322 спартанца ;)

Даже покинувший фракцию БПП депутат М. Найем встрял в хор хвастающих попаданием в «санкционеры», а оценивая недостатки списка и возможности получить какую-то выгоду, этот уроженец Афганистана огласил проевропейское меркантильное желаньице:

Оказался единственным участником этого парада тщеславия без приписки «СССР» в графе «место рождения». Все. Больше никакой радости. Очень странный список. Бесполезный. Такой длинный, что совсем не эксклюзивный. Единственное, что теперь мучает, как подписываться - «участник списка», «герой списка» или просто «повезло»!

P.S. А вот почему там нет Рината Ахметова, Геннадия Труханова или, к примеру, Игорю Кононенко, непонятно.

Ю. Тимошенко, комментируя включение своей персоны в список «322 спартанцев», тоже не упустила шанс и «лягнула» политического соперника подозрением:

Кремль включив мене до санкційних списків. Посміхаюся і уявляю, як зараз на Банковій оперативно складаються нові темники про те, що «Кремль зробив це спеціально». Бо в них на міфологемі про мене як про «кремлівську руку» побудована вся чорна PR-кампанія. Санкції Кремля, якщо чесно, мене мало хвилюють… зазначу, що в санкційному списку, на диво, немає «Рошену» чи «Ленінської кузні»… Щоб це могло означати?

Призванный «перехватывать голоса» недовольных политикой правящей команды глава «радикалов» Украины постарался превзойти ЮВТ и без намеков возопил:

…Ідіоти!! У мене в Росії ніколи нічого не було і не буде. Так що накладіть собі на голову ці «санкції»!!! До речі, а чого Порошенка немає у санкційному списку? Так само, як Путіна і Мєдвєдєва немає у списку санкцій, прийнятому Україною. Свій свого баче здалеку?

Очень легко публикация «медведевского» (не расстрельного) списка воспламенила среди украинских «элит» раздор, возбудив учтенных там «очень достойных людей, включая… народных депутатов». Включились в споры и не включенные в тот реестр, что к вечеру 1 ноября констатировал знаток интриги М. Найем:

Народные депутаты, не попавшие в санкционный список, обвинили Кремль в кумовстве с Банковой.

А другой активный наблюдатель (Dmytro Horditsa) отметил возникший при этом феномен:

Це, мабуть, вперше в історії — люди просять на себе санкцій.

Новый «фронт» в тылу (операция «Врадиевка-2»)

Внимательно изучили и позитивно оценили появление постановления №1300 и в таком авторитетном аналитическом центре англо-британских сторонников НАТО, как Атлантический Совет (Atlantic Council). 2 ноября на сайте этой влиятельной НГО опубликовали статью шведского дипломата Андерса Ослунда, озаботившегося тем, что заявленные «драконовские санкции» РФ не коснулись И. Коломойского. Также отметил автор, что не заявлено репрессировать Р. Ахметова, В. Новинского, П. Порошенко и «многие принадлежащие им компании».

Спрогнозировав, что обещанные санкции «окажут значительное экономическое влияние… Еще одна треть оставшегося в Украине экспорта в Россию, скорее всего, исчезнет», – Ослунд указал последствия, радующие НАТОвцев. Во-первых: «Поскольку двусторонняя торговля так сильно сократилась, Украина становится все более невосприимчивой к российским санкциям». Во-вторых: «Эти последние санкции затруднят для любого украинца отстаивать более дружественную политику в отношении России. Учитывая, что до президентских выборов в Украине осталось всего пять месяцев, они сделают невозможным, чтобы пророссийские кандидаты в Украине поучаствовали в гонке».

Уверенность, что «пророссийские» кандидаты в Украине уже не помешают, очевидно вдохновляла 1 ноября и «гостью» А. Меркель: та лично поучаствовала в флэш-мобе активистов НГО, призванных смещать и теснить ныне правящих политиков, как недостаточно «проевропейских». А поводом избрали – криминальное ЧП в Херсоне, где злоумышленники изувечили серной кислотой активистку с большим послужным списком Екатерину Гандзюк. Незаконченность расследования того преступления полицией и прокуратурой сподвигла развернуть массовую кампанию публичной критики — «Gandziukgate»).

В информационную «раскрутку» Gandziukgate пока не встряли СМИ, подконтрольные Р. Ахметову и другим союзникам П. Порошенко, но общий ход активности схож с тем, как в в 2014 г. в соседней Николаевской области начали бунт против тогдашнего главы МВД из-за (не вполне исследованного) обвинения трех милиционеров в жестоком насилии против жительницы села Врадиевка.

Возглавить Gandziukgate пытается «глашатай Евромайдана» М. Найем, чей брат Маси стал «консультантом» потерпевшей Екатерины. Увы, после 1 ноября случилась трагическая развязка: перенесшая серию операций и начавшая выздоравливать 33-летняя (в возрасте воскресения Христа) женщина вдруг умерла (в киевской клинике). Зато в канун кончины Екатерины было записано обвинительное видео-обращение, где она с больничной койки (как на смертном одре) огласила подготовленную речь о том, как по всей Украине евро-активистов подвергают нападениям (из одесситов указала фигуранта трех покушений Стерненко), и помянула о некоем списке потенциальных жертв (из 30 не «спартанцев», а украинцев, не защищаемых телохранителями от Госохраны).

Смерть мученицы Гандзюк вызвала новый виток требований активистов к властям: создать в Верховной Раде «Временную следственную комиссию» (ВСК/ТСК), а кроме того — уволить, предварительно вызвав в парламент для «отчета» и общественной хулы, нынешних глав прокуратуры, МВД и СБУ (все трое — «герои списка», утвержденного распоряжением №1300). Этот ультиматум ныне правящие приняли т. к. подвижек в «деле Гандзюк» потребовали и на Западе: представители Госдепа США и Еврокомисии.

Правда, соратники Порошенко пока не дали развернуться Найемам: Мустафу не включили в состав ВСК, как тот затребовал от «коллег» из покинутой им фракции БПП. Ту претензию порошенковцы сочли — наглостью:

Andriy Servetnyk Людина, яка принципово воює проти БПП, скаржиться на те, що БПП його не призначає. При цьому користується тим, що у нас немає, як в Англії чи Франції, кримінальної відповідальності за наклеп. Бо за деякі тези з цього допису довелося б або довести свою правоту, або сісти до в'язниці чи сплатити такий штраф, що до кінця життя відбило б бажання казати неправду.

Зато Маси Найем упорно ведет «Евронаступ» в Facebook и, получив лицензию на ведение адвокатской деятельности, освоил роль общественного обвинителя. Именно он огласил то, что вызывает дрожь даже у «непотопленных» прежде самозваных «спартанцев»:

Катю вбили. Її замовники живі. І ми знаємо хто це. Катя теж знала, хто її замовив і врешті вбив. І ми не про п’ятьох екс-бійців УДА. Це лише виконавці. Ми знаємо хто, коли і скільки їм заплатив. Ми знаємо увесь ланцюг від виконавців, організаторів, посередників до замовників. Ми знаємо за що саме її вбили. У МВС та ГПУ все теж знають. Знають майже три місяці і нічого не роблять. Знають, але покривають…

Павловський відповість за злочин і здасть Замовника.Чому? Тому що в нього та силовиків немає вибору. Бо інашке діяти почнемо ми…

Коварство Кремля или третьей силы?

Включенных в «список Медведева» одолевают сомнения: повезло им или — наоборот и кто науськал «евро-активистов» против Ю. Луценко и Ко? Ведь ту интригу могут плести трояко: из Кремля, из влиятельных центров Запада и... по сговору Кремля и его западных партнеров (не исключая А. Меркель).

Меньше всего «санкционеры» склонны верить в «случайные совпадения» ноябрьского обострения политической ситуации и в простоватую версию, изложенную в постановлении №1300. Мол, власти РФ прибегли к «санкциям» – вынужденно и в ответ на подобные демарши их Киева, включая вынужденное (после встречи 10 мая с Меркель и Макроном) подписание П. Порошенко 14 мая Указа № 126/2018. При этом в Кремле (как акцентировал пресс-секретарь президента РФ) обещают с отменой «санкционного» Указа П. Порошенко враз прекратить и заявленные «специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Неясность угроз вынуждает окружение киевского «гаранта» напряженно «парить репы»: что им менее вредно — выказать потуги улучшения отношений с РФ, что возмутит многих «радикалов», или оставить всё как есть, уповая, что хуже — некуда. Озадачил пессимистов и подгаданный московскими канцеляристами номерок их «санкционного» постановления: к зловещей цифири «13» там присовокупили пару нулей («00»), намекая на памятную угрозу В. Путина о «мочении в сортире». Опять случайность?

Ожидания бед усилены слухами о наводнении Украины шпионами и вражьими агентами: даже в «высших эшелонах» власти! Таких «казачков» могли намеренно внести и в реестр «спартанцев»! Ведь массу активных патриотов (в т. ч. Порошенко-президента) туда почему-то не внесли? Теперь бдительным активистам приходится гадать и высматривать подозрительные признаки в деяниях ныне влиятельных лиц. Усилить такое наблюдение придется 20 декабря, когда причастные празднуют «день чекиста»: если по этому случаю кто-то рискнет (даже втихаря, как разведчик-шпион Исаев-«Штирлиц») «тяпнуть» стопочку-другую, значит — подозрителен, а кто не «тяпнет» — может оказаться еще более опасным, умеющим «шифроваться». Но в любом случае такие факты — не лишняя информация к размышлениям.

А в предательство дела вестернизации Украины заметны «уши»… даже фрау Меркель! Она не только продолжает «ручкаться» с В. Путиным (принимая такие же букеты, как от П. Порошенко), но и попустительствует сооружению второго прямого газопровода из РФ в ФРГ, что обнулит транзитные предложения украинского «Нафтогаза». А 1 ноября своим визитом в Киев эта «Аннушка» отвлекла внимание МИДа Украины от нарушения санкционных правил крупными машиностроительными фирмами Германии, чьи представители договаривались в РФ о новых поставках.

Широко открыто активистам в Украине поле деятельности разоблачения предателей и шпионов, а «свежий след» подсказало пресловутое постановление №1300. Им разделили политиков на две новые (неравные) части: включенных в реестр и прочих, кому не повезло удостоиться такого «счастья» с бесплатным поводом для PR-рекламы, когда не надо тратиться ни на «гречку», ни на печеньки для жертв новомодного «моббинга»...