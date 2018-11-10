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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

На территории МП Черноморска обнаружен труп мужчины

Категория: Новости

На территории МП Черноморска обнаружен труп мужчины

  Сегодня утром на I терминале порта был найден труп мужчины.

В МТП «Черноморск», погибший – слесарь К. Последние дни он находился на больничном, и причина того, что человек оказался на территории терминала еще не выяснена.

Предварительный диагноз, по словам сотрудников порта, – сердечный приступ.

На место происшествия выехали 2 сотрудника Черноморского отделения полиции. Официальных комментариев в полиции пока не дают, так как сотрудники ещё не вернулись в отдел.

В управлении порта официальными данными о происшествии пока тоже не располагают.


Источник: Сайт города Черноморска



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