На территории МП Черноморска обнаружен труп мужчины

Сегодня утром на I терминале порта был найден труп мужчины.

В МТП «Черноморск», погибший – слесарь К. Последние дни он находился на больничном, и причина того, что человек оказался на территории терминала еще не выяснена.

Предварительный диагноз, по словам сотрудников порта, – сердечный приступ.

На место происшествия выехали 2 сотрудника Черноморского отделения полиции. Официальных комментариев в полиции пока не дают, так как сотрудники ещё не вернулись в отдел.

В управлении порта официальными данными о происшествии пока тоже не располагают.