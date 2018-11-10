На посёлке Котовского планируют начать подачу теплоэнергии в пятницу

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и связей с общественностью Одесского горсовета.

В настоящий момент ряд жилых домов в границах улиц Днепропетровская дорога, угол ул. Бочарова в сторону пр. Добровольского получают тепловую энергию по временной схеме.

Для завершения работ по реконструкции теплосети и обеспечения подачи тепловой энергии в обычном режиме необходимо было перенести восемь высоковольтных электрических кабелей, которые питают 50 процентов посёлка Котовского.

Работы ведутся и планируют закончиться 16 ноября. По окончании работ теплоснабжение данного участка будет нормализованного.