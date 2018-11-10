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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На посёлке Котовского планируют начать подачу теплоэнергии в пятницу

Категория: Новости

  Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и связей с общественностью Одесского горсовета.

В настоящий момент ряд жилых домов в границах улиц Днепропетровская дорога, угол ул. Бочарова в сторону пр. Добровольского получают тепловую энергию по временной схеме.

Для завершения работ по реконструкции теплосети и обеспечения подачи тепловой энергии в обычном режиме необходимо было перенести восемь высоковольтных электрических кабелей, которые питают 50 процентов посёлка Котовского.

Работы ведутся и планируют закончиться 16 ноября. По окончании работ теплоснабжение данного участка будет нормализованного.


Источник: Контекст-Причерноморье



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