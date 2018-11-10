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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесская прокуратура обнаружила 30 тонн дизельного топлива неизвестного происхождения

Категория: Новости

Одесская прокуратура обнаружила 30 тонн дизельного топлива неизвестного происхождения

  Работники Одесской местной прокуратуры №3 во время расследования обнаружили место незаконного сбережения 30 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

13 ноября во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили две бочки с примерно 30 тоннами дизтоплива на ул. Промышленной. По данным следствия, с этой "точки" топливо развозилось желающим. При этом, разрешительных документов на хранение или распространение у владельцев топлива не оказалось. Отметим, что бочки были обнаружены в помещении, которое не приспособлено для хранения легковоспламеняющихся веществ.

В данный момент досудебное следствие продолжается следователями Приморского отдела полиции.


Источник: УСИ Одесса



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