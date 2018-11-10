Одесская прокуратура обнаружила 30 тонн дизельного топлива неизвестного происхождения

Работники Одесской местной прокуратуры №3 во время расследования обнаружили место незаконного сбережения 30 тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

13 ноября во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили две бочки с примерно 30 тоннами дизтоплива на ул. Промышленной. По данным следствия, с этой "точки" топливо развозилось желающим. При этом, разрешительных документов на хранение или распространение у владельцев топлива не оказалось. Отметим, что бочки были обнаружены в помещении, которое не приспособлено для хранения легковоспламеняющихся веществ.

В данный момент досудебное следствие продолжается следователями Приморского отдела полиции.