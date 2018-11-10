Бювет на Маршала Говорова открыт после капремонта

Коммунальное предприятие «Сервисный центр» информирует жителей и гостей города Одессы о завершении капитального ремонта на бюветном комплексе, который расположен по ул. М. Говорова.

В ходе капитального ремонта были выполнены работы по оштукатуриванию, шпатлевке и покраске внутренних и внешних стен здания бюветного комплекса. Также выполнены замена плиточного покрытия и ремонт канализации в машинном отделении.

Бюветный комплекс возобновил работу в штатном режиме с 13 ноября 2018 г.

Время работы бюветного комплекса - с 8:00 до 20:00.