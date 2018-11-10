Ранним утром в Одессе горела школа

14 ноября в 6:39 в Службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании в здании школы № 60 на улице Комитетской в Одессе.

Как сообщили в областном управлении по ЧС, буквально через несколько минут на место происшествия приехали спасатели, установившие, что горит один из кабинетов второго этажа учебного заведения. К 7:00 пожар был полностью ликвидирован (общая его площадь составила 5 квадратных метров).

Жертв нет, а причина происшествия в настоящее время устанавливается. Тушением же его занимались 22 человека личного состава и 4 единицы пожарно–спасательной техники.