Из Одессы в Киев и Харьков пустят бюджетные авиа-рейсы

Стоимость билета будет — около 500 грн, об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам Омеляна, новые авиа-рейсы начнут работать уже в следующем году. А до конца этого года такое бюджетное авиасообщение собираются запустить между Киевом и Ужгородом.

Сейчас в Киев из Одессы можно добраться на автобусах и поездах. При этом стоимость одного билета в купе ночного экспресса «Черноморец» превышает 500 грн, как и стоимость поездки в Интерсити. При этом зачастую достать билеты — непросто, особенно в предпраздничные дни, в пятницу и воскресенье. Стоимость билета на автобус и около 6-8 часов по местами ухабистой трассе Киев-Одессе — от 315 грн.