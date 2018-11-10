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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Из Одессы в Киев и Харьков пустят бюджетные авиа-рейсы

Категория: Новости

Из Одессы в Киев и Харьков пустят бюджетные авиа-рейсы

  Стоимость билета будет — около 500 грн, об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам Омеляна, новые авиа-рейсы начнут работать уже в следующем году. А до конца этого года такое бюджетное авиасообщение собираются запустить между Киевом и Ужгородом.

Сейчас в Киев из Одессы можно добраться на автобусах и поездах. При этом стоимость одного билета в купе ночного экспресса «Черноморец» превышает 500 грн, как и стоимость поездки в Интерсити. При этом зачастую достать билеты — непросто, особенно в предпраздничные дни, в пятницу и воскресенье. Стоимость билета на автобус и около 6-8 часов по местами ухабистой трассе Киев-Одессе — от 315 грн.


Источник: Культурометр



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